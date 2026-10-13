Dyrektor generalny brytyjskiego kontrwywiadu MI5 Ken McCallum oświadczył, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Wielkiej Brytanii zatrzymano ponad 50 osób w ramach operacji związanych z Iranem. Według niego Iran zaczął dążyć do bardziej złożonych celów, w tym obiektów wojskowych.

Jak informuje The National, McCallum nazwał to istotną zmianą charakteru zagrożeń. Oświadczył również, że liczba wszystkich zagrożeń ze strony państw, w tym Rosji i Chin, wzrosła czterokrotnie. Wśród wrażliwych obszarów wymienił wzajemnie powiązane systemy finansowe, sieci energetyczne, łańcuchy dostaw i moce produkcyjne.

Podejrzenia dotyczące bazy RAF Fairford

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że Teheran z „wysokim prawdopodobieństwem” stoi za domniemanym spiskiem przeciwko bazie lotniczej RAF Fairford. Baza była wykorzystywana przez amerykańskie bombowce do uderzeń na Iran po rozpoczęciu wojny w lutym.

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Według publikacji incydent spowodował ogłoszenie alarmu, po czym prezydent USA Donald Trump wycofał amerykańskie samoloty z bazy lotniczej. W sprawie zatrzymano siedem osób pod podejrzeniem udziału. W ubiegłym tygodniu kolejnych dwóch podejrzanych zatrzymano w pobliżu bazy RAF Molesworth w Cambridgeshire, która, według The National, jest wykorzystywana przez amerykańskie służby wywiadowcze.

Oświadczenie Unii Europejskiej

Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych Kaja Kallas wyraziła poparcie dla brytyjskiego rządu po oświadczeniu Burnhama. Powiedziała, że Wielka Brytania doszła do wniosku, iż Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej niemal na pewno był zaangażowany w zagrożenie dla bazy RAF Fairford.

Kallas zaznaczyła, że Unia Europejska już uznała Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną oraz nałożyła sankcje na irańskich urzędników za podważanie wolności żeglugi i poważne naruszenia praw człowieka.

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