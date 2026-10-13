Генеральный директор британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что за последние 12 месяцев в Великобритании в рамках операций, связанных с Ираном, задержали более 50 человек. По его словам, Иран начал стремиться к более сложным целям, в частности к военным объектам.

Как сообщает The National, Маккаллум назвал это существенным изменением характера угроз. Он также заявил, что количество всех угроз со стороны государств, в том числе России и Китая, выросло вчетверо. Среди уязвимых сфер он назвал взаимосвязанные финансовые системы, энергетические сети, цепочки поставок и производственные мощности.

Подозрения в отношении базы Фэрфорд

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Тегеран «с высокой вероятностью» стоит за предполагаемым заговором против авиабазы Королевских ВВС Фэрфорд. Базу использовали американские бомбардировщики для ударов по Ирану после начала войны в феврале.

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По данным издания, инцидент привел к объявлению тревоги, после чего президент США Дональд Трамп вывел американские самолеты с авиабазы. По делу задержали семь человек по подозрению в причастности. На прошлой неделе еще двух подозреваемых задержали возле базы Королевских ВВС Молсворт в Кембриджшире, которую, по данным The National, используют американские разведывательные службы.

Заявление Европейского союза

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выразила поддержку британскому правительству после заявления Бернема. Она сказала, что Великобритания пришла к выводу, что Корпус стражей исламской революции почти наверняка причастен к угрозе для базы Фэрфорд.

Каллас отметила, что Европейский союз уже признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией и ввел санкции против иранских должностных лиц за подрыв свободы судоходства и серьезные нарушения прав человека.

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