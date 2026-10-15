Премьер-министр Белиза Джон Брисеньо заявил в Бангкоке, Таиланд, что санкции Китая против министра иностранных дел Белиза Фрэнсиса Фонсеки не повлияют на отношения его страны с Тайванем. По словам главы правительства, действия Пекина лишь укрепят решимость Белиза и дальше поддерживать Тайвань.

Реакция Белиза

Как сообщает Taipei Times со ссылкой на CNA, Брисеньо назвал санкции неоправданными, ошибочными и незаконными. Он сказал, что Белиз является независимым государством и имеет право самостоятельно принимать решения. Премьер также заявил, что страна считает правильным поддерживать Тайвань.

Брисеньо находился в Бангкоке на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Какие ограничения ввел Китай

Министерство иностранных дел Китая в понедельник объявило о так называемых контрмерах в отношении Фрэнсиса Фонсеки и министра информационно-коммуникационных технологий Парагвая Густаво Вильяте. Они предусматривают замораживание движимого, недвижимого и другого имущества чиновников на территории Китая, запрет китайским организациям и гражданам заключать с ними сделки или сотрудничать, а также отказ в визах и во въезде в Китай, Гонконг и Макао.

Пекин объявил о санкциях после того, как Фонсека и Вильяте посетили в Тайбэе мероприятие по случаю Национального дня Китайской Республики (Тайвань).

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