США продлили разрешение на работу зарубежных АЗС «Лукойла» до апреля 2027 года

Министерство финансов США продлило действие разрешений на операции с зарубежными автозаправочными станциями российской компании «Лукойл» и рядом её дочерних предприятий в Болгарии. Ограничения не будут распространяться на эти операции до 24 апреля 2027 года.

Разрешение распространяется на операции с сетью АЗС «Лукойла» за пределами России, а также с болгарскими компаниями Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker. Предыдущее разрешение на операции с зарубежными автозаправочными станциями должно было действовать до 29 октября 2026 года.

В октябре 2025 года США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», пытаясь ограничить доходы российского нефтяного сектора, которые помогают финансировать войну против Украины.

Источник: OFAC

Напомним, переговоры США и России по поводу войны в Украине увенчались соглашением об активах «Лукойла».

Бывший совладелец «Челси» Тодд Боэли может приобрести международные активы «Лукойла», заблокированные США.

Часть зарубежных нефтеперерабатывающих заводов российской компании «Лукойл» сократила производство или полностью остановила работу из-за задержки сделки по продаже ее международных активов.

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