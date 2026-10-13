英国反情报机构军情五处（MI5）总干事肯·麦卡勒姆表示，过去12个月内，英国在与伊朗有关的行动中拘留了50多人。据他所说，伊朗已开始寻求更复杂的目标，包括军事设施。

据《The National》报道，麦卡勒姆称这是威胁性质的重大变化。他还表示，来自国家的所有威胁数量，包括来自俄罗斯和中国的威胁，已增加四倍。他列举的脆弱领域包括相互关联的金融系统、能源网络、供应链和生产能力。

对费尔福德基地的怀疑

英国首相安迪·伯纳姆表示，德黑兰“极有可能”是针对英国皇家空军费尔福德基地的疑似阴谋的幕后主使。2月战争开始后，美国轰炸机曾使用该基地对伊朗发动打击。

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据该媒体报道，该事件触发了警报，随后美国总统唐纳德·特朗普将美国飞机撤出该空军基地。该案中有7人因涉嫌参与而被拘留。上周，另外两名嫌疑人在剑桥郡英国皇家空军莫尔斯沃思基地附近被拘留；据《The National》报道，美国情报部门使用该基地。

欧盟声明

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯在伯纳姆发表声明后表示支持英国政府。她说，英国得出的结论是，伊斯兰革命卫队几乎肯定参与了对费尔福德基地的威胁。

卡拉斯指出，欧盟已将伊斯兰革命卫队认定为恐怖组织，并因伊朗官员破坏航行自由和严重侵犯人权而对其实施制裁。

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