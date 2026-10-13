Francuska Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna (PNAT) przejęła śledztwo w sprawie strzelaniny w gimnazjum im. Josepha Lakanala w Aubagne. W sprawie podejrzewany jest 14-letni uczeń, który, według Anadolu Agency, został oskarżony o strzelaninę, w której rannych zostało dyrektor szkoły i nauczyciel.

Informacje o podejrzanym

PNAT oświadczyła, że wstępne zbadanie urządzeń cyfrowych nieletniego wskazuje na prawdopodobne związki z ruchem True Crime Community. Według prokuratury czyn w szkole mógł zostać popełniony w ramach tej ideologii. Prokuratura w Marsylii początkowo wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa po strzelaninie.

Strzelanina w szkole

Według prokuratora Marsylii Nicolasa Bessone'a krótko po godzinie 9:00 podejrzany oddał jeden lub dwa strzały we wspólnej przestrzeni na pierwszym piętrze. Dyrektor i nauczyciel, którzy znajdowali się na korytarzu, odnieśli obrażenia kończyn dolnych i zostali hospitalizowani. Według doniesień mediów ich życiu nic nie zagraża.

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Według mera Aubagne Jean-Pierre'a Scillariego podejrzany następnie wszedł na drugie piętro i oddał jeszcze dwa strzały. Jeden z nich został oddany w klasie, w której byli uczniowie, i trafił w tablicę. Uczniowie nie odnieśli obrażeń. Podejrzany został zatrzymany. Prezydent Francji Emmanuel Macron wyraził wsparcie dla rannych pracowników szkoły, uczniów i rodziców oraz docenił działania personelu placówki.

Jak podano, strzelanina nie była związana z protestami uczniów, które odbywały się w innych częściach Francji.

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