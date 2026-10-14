13 października 2026 roku chilijska służba zapobiegania i reagowania na sytuacje nadzwyczajne Senapred ogłosiła czerwony alert dla Regionu Metropolitalnego Santiago z powodu burzy, silnych opadów deszczu i gradu. Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały zalanie dróg w kilku częściach stolicy, przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz ograniczenia w funkcjonowaniu metra.

Według The Rio Times, na godz. 17:00 czasu lokalnego bez prądu pozostawało około 36 tys. odbiorców. W doniesieniach pojawiały się liczby od 36 155 do 36 928 abonentów, a Diario Financiero podało później, że bez energii było ponad 40 tys. gospodarstw domowych.

Podtopienia i ograniczenia w metrze

Grad pokrył ulice Santiago, a podtopienia odnotowano między innymi w gminach Providencia, Ñuñoa, Las Condes i La Reina. Wśród obszarów z największą liczbą przerw w dostawach energii wymieniono Quilicurę, Quintę Normal, Providencię, Lampę, Pudahuel, Peñalolén, Colinę, La Reinę i Estación Central.

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Metro de Santiago zamknęło część wejść do stacji z powodu deszczu. Stację Pedro de Valdivia na linii 1 zamknięto z powodu nagromadzenia wody, a na stacji Salvador przestano wpuszczać pasażerów. Na linii 2 ruch ograniczono na odcinkach Hospital El Pino — Franklin oraz Los Héroes — Vespucio Norte.

Ostrzeżenie dla centralnej części kraju

Chilijska Narodowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi dla siedmiu regionów centralnej części kraju. Dotyczyło ono intensywnych opadów, niestabilnej pogody i burz w ciągu wieczoru.

Służba geologiczna Sernageomin oceniła ryzyko osuwisk i spływów błotnych na pogórzu Santiago jako umiarkowane lub wysokie. Diario Financiero podało również, że grad może zagrozić produkcji rolnej w regionie. W chwili publikacji nie było informacji o poszkodowanych ani ofiarach śmiertelnych.

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