13 октября 2026 года в Чили служба предотвращения чрезвычайных ситуаций и реагирования на них Senapred объявила красный уровень тревоги для столичного региона Сантьяго из-за грозы, сильных дождей и града. Непогода привела к подтоплению дорог в нескольких районах столицы, отключениям электроэнергии и ограничениям в работе метрополитена.

По данным The Rio Times, по состоянию на 17:00 по местному времени без электроэнергии оставались около 36 тысяч потребителей. В сообщениях фигурировали показатели от 36 155 до 36 928 абонентов, а издание Diario Financiero позднее сообщило о более чем 40 тысячах домохозяйств без света.

Подтопления и ограничения в метро

Град покрыл улицы Сантьяго, а подтопления были зафиксированы, в частности, в коммунах Провиденсия, Нюньоа, Лас-Кондес и Ла-Рейна. Среди районов с наибольшим количеством отключений электроэнергии назывались Киликура, Кинта-Нормаль, Провиденсия, Лампа, Пудауэль, Пеньялолен, Колина, Ла-Рейна и Эстасьон-Сентраль.

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Metro de Santiago из-за дождя закрыло часть входов на станции. Станция Pedro de Valdivia на линии 1 была закрыта из-за скопления воды, а на станции Salvador прекратили пропускать пассажиров на вход. На линии 2 движение ограничили на участках Hospital El Pino — Franklin и Los Héroes — Vespucio Norte.

Предупреждение для центральной части страны

Национальная метеорологическая служба Чили выпустила предупреждение об опасных погодных условиях для семи регионов центральной части страны. Оно касалось интенсивных осадков, неустойчивой погоды и гроз в течение вечера.

Геологическая служба Sernageomin оценила риск оползней и селевых потоков в предгорьях Сантьяго как умеренный или высокий. Diario Financiero также сообщило, что град может угрожать сельскохозяйственному производству в регионе. На момент публикации сообщений о пострадавших или погибших не было.

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