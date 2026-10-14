2026年10月13日，智利国家灾害预防和应对服务机构Senapred因雷暴、强降雨和冰雹，对圣地亚哥大都会区发布红色警报。恶劣天气导致首都多个地区道路积水、停电以及地铁运营受限。

据The Rio Times报道，截至当地时间17时，约3.6万名用户仍处于停电状态。报道中出现的数字介于36,155至36,928名用户之间，而《Diario Financiero》随后报道称，超过4万户家庭断电。

积水和地铁限制

冰雹覆盖了圣地亚哥的街道，普罗维登西亚、努尼奥阿、拉斯孔德斯和拉雷纳等市镇尤其出现了积水。停电数量最多的地区包括基利库拉、金塔诺马尔、普罗维登西亚、兰帕、普达韦尔、佩尼亚洛伦、科利纳、拉雷纳和中央车站区。

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Metro de Santiago因降雨关闭了部分车站入口。1号线Pedro de Valdivia站因积水关闭，Salvador站则停止让乘客进站。2号线Hospital El Pino—Franklin以及Los Héroes—Vespucio Norte区段的运营受到限制。

针对该国中部地区的警告

智利国家气象局对该国中部七个地区发布了危险天气状况警告。该警告涉及晚间的强降水、不稳定天气和雷暴。

地质部门Sernageomin将圣地亚哥山麓地区发生滑坡和泥石流的风险评估为中等或较高。《Diario Financiero》还报道称，冰雹可能威胁该地区的农业生产。截至报道发布时，没有人员受伤或死亡的消息。

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