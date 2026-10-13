Національна антитерористична прокуратура Франції (PNAT) перебрала розслідування стрілянини в середній школі Жозефа Лаканаля в Обані. У справі підозрюють 14-річного учня, якого, за даними Anadolu Agency, звинувачують у стрілянині, внаслідок якої поранень дістали директор школи та вчитель.

Дані про підозрюваного

PNAT заявила, що первинне вивчення цифрових пристроїв неповнолітнього вказує на ймовірну прихильність до руху True Crime Community. За даними прокуратури, вчинок у школі міг бути скоєний у межах цієї ідеології. Спочатку прокуратура Марселя відкрила розслідування щодо замаху на вбивство після стрілянини.

Стрілянина у школі

За словами прокурора Марселя Ніколя Бессона, невдовзі після 9:00 підозрюваний один або два рази вистрілив у спільній зоні на першому поверсі. Директор і вчитель, які перебували в коридорі, дістали поранення нижніх кінцівок і були госпіталізовані. За повідомленнями медіа, їхньому життю нічого не загрожує.

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За даними мера Обані Жан-П'єра Сквілларі, після цього підозрюваний піднявся на другий поверх і зробив ще два постріли. Один із них був здійснений у класі, де перебували учні, та влучив у дошку. Учні не постраждали. Підозрюваного затримали. Президент Франції Емманюель Макрон висловив підтримку пораненим працівникам школи, учням і батькам та відзначив дії персоналу закладу.

Повідомляється, що стрілянина не була пов'язана з учнівськими протестами, які відбувалися в інших районах Франції.

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