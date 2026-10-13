Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) взяла на себя расследование стрельбы в средней школе Жозефа Лаканаля в Обани. В деле подозревается 14-летний ученик, которого, по данным Anadolu Agency, обвиняют в стрельбе, в результате которой ранения получили директор школы и учитель.

Данные о подозреваемом

PNAT заявила, что первоначальное изучение цифровых устройств несовершеннолетнего указывает на вероятную приверженность движению True Crime Community. По данным прокуратуры, деяние в школе могло быть совершено в рамках этой идеологии. Изначально прокуратура Марселя открыла расследование по делу о покушении на убийство после стрельбы.

Стрельба в школе

По словам прокурора Марселя Николя Бессона, вскоре после 9:00 подозреваемый один или два раза выстрелил в общей зоне на первом этаже. Директор и учитель, находившиеся в коридоре, получили ранения нижних конечностей и были госпитализированы. По сообщениям СМИ, их жизни ничего не угрожает.

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По данным мэра Обани Жан-Пьера Сквиллари, после этого подозреваемый поднялся на второй этаж и сделал еще два выстрела. Один из них был произведен в классе, где находились ученики, и попал в доску. Ученики не пострадали. Подозреваемый был задержан. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку раненым сотрудникам школы, ученикам и родителям, а также отметил действия персонала учреждения.

Сообщается, что стрельба не была связана с ученическими протестами, проходившими в других районах Франции.

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