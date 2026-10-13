法国国家反恐检察院（PNAT）已接管对奥巴涅约瑟夫·拉卡纳尔中学枪击事件的调查。该案中一名14岁学生被怀疑涉案，据阿纳多卢通讯社报道，他被指控实施枪击，造成校长和一名教师受伤。

嫌疑人信息

PNAT表示，对该未成年人数字设备的初步检查表明，他可能倾向于True Crime Community运动。检察机关称，学校内的这一行为可能是在该意识形态框架下实施的。枪击事件发生后，马赛检察院最初以谋杀未遂罪展开调查。

学校枪击事件

据马赛检察官尼古拉·贝松称，刚过9时不久，嫌疑人在一楼公共区域开了一两枪。位于走廊内的校长和一名教师下肢受伤并被送医。媒体报道称，他们没有生命危险。

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据奥巴涅市长让-皮埃尔·斯基拉里称，随后嫌疑人上到二楼，又开了两枪。其中一枪在有学生在场的教室内射出，并击中黑板。学生没有受伤。嫌疑人已被拘留。法国总统埃马纽埃尔·马克龙向受伤的学校工作人员、学生和家长表示支持，并肯定了该校工作人员的行动。

据报道，这起枪击事件与法国其他地区发生的学生抗议活动无关。

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