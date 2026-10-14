巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布在泰国曼谷会见了国际货币基金组织副总裁奈杰尔·克拉克。双方尤其讨论了定向燃油补贴，以保护弱势群体并维护社会稳定，Dawn报道。

巴基斯坦燃油计划

此次会晤于10月14日在2026年世界银行集团和国际货币基金组织年会期间举行。根据巴基斯坦财政部的消息，奥朗则布阐述了向燃油消费者提供定向支持的方案。

在全球油价上涨的背景下，巴基斯坦当局已为摩托车、机动三轮车以及发动机排量不超过800立方厘米的车辆用户推出燃油补贴计划。该计划宣布后，总理夏巴兹·谢里夫还指示将车龄不超过20年的摩托车、人力车和Qingqi三轮车纳入其中。

此前，国际货币基金组织呼吁各国在美国和以色列针对伊朗的战争引发能源危机的背景下，提供范围严格限定的补贴。

融资与改革

在会晤中，奥朗则布和克拉克还讨论了巴基斯坦的经济进展及改革优先事项。部长强调了对改革的政治责任及其持续实施，并提及该国重返国际资本市场和投资者的积极参与。

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巴基斯坦财政部表示，外汇储备得到加强，连续三年实现基本盈余，公共债务与GDP之比下降。据财政部消息，克拉克强调，需要有充足的储备缓冲，并增加收入，以投资人力资本、基础设施和公共服务。

巴基斯坦继续在70亿美元的扩展基金安排和14亿美元的韧性与可持续性安排框架下与国际货币基金组织合作。此前，双方在对第一项计划进行第四次审查、对第二项计划进行第三次审查后达成了工作人员层面的协议，这使巴基斯坦有资格从该基金资源中获得约12亿美元。

与美国的接触

奥朗则布还单独会见了美国国务院大使雨果·永。双方讨论了双边经济合作、推动达成框架贸易协议、通过增加自美国进口实现能源供应多元化，以及维持燃油供应和支持弱势消费者的措施。

据该部消息，其他议题包括打击洗钱和恐怖主义融资的机制、在FATF框架下的后续步骤、通过美国国际开发金融公司和美国进出口银行获得投资融资，以及雷科迪克项目和关键矿产合作。

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