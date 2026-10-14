Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб встретился в Бангкоке, Таиланд, с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Найджелом Кларком. Стороны, в частности, обсудили адресные субсидии на топливо для защиты уязвимых групп населения и сохранения социальной стабильности, сообщает Dawn.

Топливная программа Пакистана

Встреча состоялась 14 октября на полях ежегодных совещаний Группы Всемирного банка и МВФ 2026 года. По данным Министерства финансов Пакистана, Аурангзеб изложил подход к адресной поддержке потребителей топлива.

Пакистанские власти уже ввели программу субсидирования топлива для пользователей мотоциклов, авторикш и транспортных средств с объемом двигателя до 800 кубических сантиметров на фоне роста мировых цен на нефть. После объявления программы премьер-министр Шехбаз Шариф также поручил включить в нее мотоциклы, рикши и рикши Qingqi возрастом до 20 лет.

Накануне МВФ призвал государства предоставлять узконаправленные субсидии из-за энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

Финансирование и реформы

На встрече Аурангзеб и Кларк также обсудили экономический прогресс Пакистана и приоритеты реформ. Министр подчеркнул политическую ответственность за реформы и их последовательное внедрение, а также упомянул возвращение страны на международные рынки капитала и активное участие инвесторов.

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Министерство финансов Пакистана заявило об укреплении резервов, трех годах первичного профицита подряд и сокращении соотношения государственного долга к ВВП. Кларк, по сообщению министерства, подчеркнул необходимость достаточных резервных буферов и увеличения доходов для инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру и государственные услуги.

Пакистан продолжает сотрудничество с МВФ в рамках программы расширенного финансирования на 7 млрд долларов и программы устойчивости и стабильного развития на 1,4 млрд долларов. Ранее стороны достигли соглашения на уровне персонала после четвертого обзора первой программы и третьего обзора второй, что дало Пакистану право на получение около 1,2 млрд долларов из ресурсов фонда.

Контакты с США

Отдельно Аурангзеб встретился с послом Хьюго Йоном из Государственного департамента США. Они обсудили двустороннее экономическое сотрудничество, продвижение к рамочному торговому соглашению, диверсификацию поставок энергии за счет увеличения импорта из США, а также меры по поддержанию поставок топлива и поддержке уязвимых потребителей.

По сообщению министерства, среди других тем были механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, дальнейшие шаги в рамках FATF, инвестиционное финансирование через Американскую корпорацию международного финансирования развития и Exim Bank, а также проект Reko Diq и сотрудничество в области критически важных минералов.

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