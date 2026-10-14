Minister finansów Pakistanu Muhammad Aurangzeb spotkał się w Bangkoku w Tajlandii z zastępcą dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego Nigelem Clarke’em. Strony omówiły między innymi ukierunkowane dopłaty do paliwa w celu ochrony wrażliwych grup ludności i zachowania stabilności społecznej, informuje Dawn.

Pakistański program paliwowy

Spotkanie odbyło się 14 października na marginesie dorocznych spotkań Grupy Banku Światowego i MFW w 2026 roku. Według pakistańskiego Ministerstwa Finansów Aurangzeb przedstawił podejście do ukierunkowanego wsparcia dla konsumentów paliw.

Pakistańskie władze wprowadziły już program dopłat do paliwa dla użytkowników motocykli, autoriksz i pojazdów o pojemności silnika do 800 centymetrów sześciennych w związku ze wzrostem światowych cen ropy. Po ogłoszeniu programu premier Shehbaz Sharif polecił również objąć nim motocykle, riksze oraz riksze Qingqi mające do 20 lat.

Wcześniej MFW wezwał państwa do zapewnienia ściśle ukierunkowanych dopłat w związku z kryzysem energetycznym wywołanym wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Finansowanie i reformy

Podczas spotkania Aurangzeb i Clarke omówili również postępy gospodarcze Pakistanu oraz priorytety reform. Minister podkreślił polityczną odpowiedzialność za reformy i ich konsekwentne wdrażanie, a także wspomniał o powrocie kraju na międzynarodowe rynki kapitałowe i aktywnym udziale inwestorów.

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Pakistańskie Ministerstwo Finansów poinformowało o wzmocnieniu rezerw, trzech kolejnych latach nadwyżki pierwotnej oraz spadku relacji długu publicznego do PKB. Clarke, według ministerstwa, podkreślił potrzebę odpowiednich buforów rezerwowych i zwiększenia dochodów na inwestycje w kapitał ludzki, infrastrukturę i usługi publiczne.

Pakistan kontynuuje współpracę z MFW w ramach programu rozszerzonego finansowania o wartości 7 mld dolarów oraz programu odporności i zrównoważonego rozwoju o wartości 1,4 mld dolarów. Wcześniej strony osiągnęły porozumienie na szczeblu personelu po czwartym przeglądzie pierwszego programu i trzecim przeglądzie drugiego, co zakwalifikowało Pakistan do otrzymania około 1,2 mld dolarów ze środków funduszu.

Kontakty z USA

Osobno Aurangzeb spotkał się z ambasadorem Hugo Yonem z Departamentu Stanu USA. Omówili dwustronną współpracę gospodarczą, postępy w kierunku ramowej umowy handlowej, dywersyfikację dostaw energii poprzez zwiększenie importu z USA oraz działania mające na celu utrzymanie dostaw paliwa i wsparcie wrażliwych konsumentów.

Według ministerstwa wśród innych tematów znalazły się mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dalsze kroki w ramach FATF, finansowanie inwestycji przez Amerykańską Korporację Finansowania Rozwoju Międzynarodowego i Exim Bank, a także projekt Reko Diq oraz współpraca w zakresie minerałów krytycznych.

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