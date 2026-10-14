W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump wręczył krajowe nagrody naukowe i technologiczne szefom dużych firm technologicznych. Szef Tesli i SpaceX Elon Musk został jednym z czterech laureatów Narodowego Medalu Nauki, a założyciel Della Michael Dell i dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella otrzymali Narodowy Medal Technologii i Innowacji, informuje South China Morning Post.

Przedsiębiorcy otrzymywali te wyróżnienia już wcześniej, jednak według komentatorów uhonorowanie czołowych menedżerów sektora technologicznego na taką skalę było nietypowe. Kongres USA ustanowił Narodowy Medal Nauki w 1959 roku, a Medal Technologii i Innowacji wprowadzono w 1980 roku.

Powiązania laureatów z Białym Domem

Musk jest uważany za sojusznika Trumpa, mimo ich publicznego sporu w ubiegłym roku. Szef Nvidii Jensen Huang, dyrektor generalna AMD Lisa Su, współzałożyciel Google’a Sergey Brin oraz Dell należą do Prezydenckiej Rady Doradców ds. Nauki i Technologii. Firmy technologiczne związane z tymi laureatami również, w różnym stopniu, pogłębiły powiązania handlowe z Pentagonem.

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Chiński badacz Sun Zhanqing stwierdził, że skład laureatów świadczy o kształtowaniu się w USA „nowego typu relacji władzy”. Jego zdaniem rośnie rola przedsiębiorców technologicznych w podziale zasobów, kształtowaniu planów technologicznych i agendy naukowej. Jednocześnie ostrzegł, że wpływu biznesmenów na badania nie należy utożsamiać ze zdolnością naukowców do tworzenia nowej wiedzy.

Inwestycje w AI i naukę

Podczas wydarzenia administracja Trumpa ogłosiła także ponad 6 mld dolarów inwestycji w naukę i technologię. Z tej kwoty 2,4 mld dolarów ma zapewnić 11 firm, w tym Nvidia, AMD, OpenAI, Anthropic i Google, na narzędzia sztucznej inteligencji oraz kredyty obliczeniowe dla badaczy.

Inicjatywy opierają się na raporcie „Nauka: nowa złota era”, który w lipcu przedstawił dyrektor Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu Michael Kratsios. Dokument proponuje wspieranie naukowców gotowych do ryzykownych badań, a także rozszerzenie misji Genesis, uruchomionej w celu przyspieszenia odkryć naukowych za pomocą AI. Jednocześnie raport krytykowano za możliwe przekierowanie znacznych zasobów z tradycyjnych instytucji akademickich do dużych firm technologicznych.

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