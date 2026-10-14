Prezydent USA Donald Trump oświadczył podczas wiecu wyborczego w Wasilli na Alasce w USA, że Tajwan zgodził się kupować przez następne 20 lat 30% gazu z gazociągu na Alasce. Według jego słów Tajwan zainwestuje również w projekt 4,4 mld dolarów, informuje The Hill.

Oświadczenie na wiecu na Alasce

Trump powiązał to ogłoszenie z pracą republikańskiego senatora z Alaski Dana Sullivana, który ubiega się o reelekcję. Podczas wystąpienia prezydent podziękował Sullivanowi i powiedział, że ten pomógł mu w tej sprawie.

Wcześniej w tym miesiącu Trump ogłosił, że Korea Południowa zainwestuje do 200 mld dolarów w amerykańską infrastrukturę energetyczną. Według The Hill środki te miały zostać skierowane między innymi na gazociąg na Alasce, zakład gazowy w Teksasie oraz osiem nowych elektrowni jądrowych w USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inwestycje i wyścig wyborczy

Na wiecu Trump oświadczył również, że Korea Południowa już zobowiązała się zainwestować 50 mld dolarów w projekt na Alasce. Wcześniej mówił, że gazociąg pomoże USA zwiększyć eksport gazu ziemnego.

Wizyta prezydenta na Alasce odbyła się w trakcie kampanii przed wyborami w połowie kadencji. Dan Sullivan rywalizuje o miejsce w Senacie z byłą członkinią Izby Reprezentantów Mary Peltolą, demokratką z Alaski, a także z innym republikańskim kandydatem, który również nazywa się Dan Sullivan.

Według The Hill Sabato’s Crystal Ball w tym tygodniu zmienił ocenę wyścigu z kategorii „bez wyraźnego faworyta” na „skłania się ku Demokratom”. Decision Desk HQ również uznał Peltolę za nieznaczną faworytkę, podczas gdy Cook Political Report pozostawił wyścig w kategorii „bez wyraźnego faworyta”.

Czytaj nas na