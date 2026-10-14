美国总统唐纳德·特朗普在美国阿拉斯加州瓦西拉的一场竞选集会上表示，台湾已同意在未来20年内购买阿拉斯加一条天然气管道30%的天然气。据他所说，台湾还将向该项目投资44亿美元，《国会山报》报道。

阿拉斯加集会上的声明

特朗普将这一宣布与正在竞选连任的阿拉斯加州共和党参议员丹·沙利文的工作联系起来。在演讲期间，总统感谢了沙利文，并表示后者在这一问题上帮助了他。

本月早些时候，特朗普宣布，韩国将向美国能源基础设施投资最多2000亿美元。据《国会山报》报道，这些资金原计划用于阿拉斯加天然气管道、得克萨斯州的一座天然气工厂以及美国八座新的核电站等项目。

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投资与选举角逐

特朗普还在集会上表示，韩国已经承诺向阿拉斯加项目投资500亿美元。他此前称，这条管道将帮助美国扩大天然气出口。

总统访问阿拉斯加正值中期选举前的竞选期间。丹·沙利文正与前众议院议员、来自阿拉斯加州的民主党人玛丽·佩尔托拉，以及另一名也叫丹·沙利文的共和党候选人竞争参议院席位。

据《国会山报》报道，萨巴托的水晶球本周将这场选战的评级从“没有明显热门人选”改为“倾向民主党”。Decision Desk HQ也称佩尔托拉略占优势，而Cook Political Report则维持这场选战“没有明显热门人选”的评级。

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