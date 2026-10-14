美国因美国银行违反金融监管规定，对其处以12.1亿美元罚款

美国第二大银行美国银行因违反反洗钱规定和制裁法规，共面临总额超过12.1亿美元的罚款和制裁索赔。 具体而言，该金融机构未能及时向美国监管机构报告总额超过50亿美元的可疑交易。

该决定于10月13日（星期二）公布。据美国财政部称，此次施加的制裁包括该部门历史上金额排名第三的罚款。

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）因该行在识别、预防和报告可能威胁国家安全的交易方面存在疏漏，对其处以12亿美元罚款。 监管机构指出，问题包括中国洗钱网络的活动以及在美国西南边境发生的非法金融交易。

据财政部称，违规行为不仅涉及可疑交易报告，还涉及客户尽职调查。该部门表示，该银行实际上已将自主识别和报告可疑交易的大部分职责转交给了第三方。

此外，美国货币监理署（OCC）因美国银行反洗钱计划存在缺陷且效力不足，对其处以7.5亿美元罚款。这是该监管机构历史上开出的最大一笔罚单。 与此同时，美国金融犯罪执法局（FinCEN）的罚款金额已扣除美国货币监理署（OCC）所处罚款的金额。

此外，该行还同意根据与美国外国资产控制办公室（OFAC）达成的和解协议，额外支付1160万美元。 该和解协议涉及多项制裁计划的潜在违规行为，特别是与伊朗、俄罗斯、毒品走私及国际恐怖主义相关的违规行为。

总体而言，美国银行同意就475起涉嫌违反制裁计划的案件达成和解。该协议还规定了在员工培训、检查、审计以及与OFAC合作方面的额外义务。

美国财政部长斯科特·贝森特表示，如此大规模的违规行为给该国整个金融体系带来了非法融资的风险。他指出，即便是最大的金融机构也不能凌驾于法律之上。

美国银行表示，他们高度重视打击金融犯罪的要求。 该行透露，已投入数十亿美元用于相关技术，并调配了数千名员工。此外，该金融机构还表示，将继续整改监管机构指出的问题。

美联社报道了这一消息。

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