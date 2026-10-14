Президент США Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге в Василле, штат Аляска, США, что Тайвань согласился в течение следующих 20 лет покупать 30% газа из газопровода на Аляске. По его словам, Тайвань также инвестирует в проект 4,4 млрд долларов, сообщает The Hill.

Заявление на митинге на Аляске

Трамп связал это объявление с работой сенатора-республиканца от Аляски Дэна Салливана, который баллотируется на переизбрание. Во время выступления президент поблагодарил Салливана и сказал, что тот помог ему в этом вопросе.

Ранее в этом месяце Трамп объявил, что Южная Корея инвестирует до 200 млрд долларов в энергетическую инфраструктуру США. По данным The Hill, эти средства должны были быть направлены, в частности, на газопровод на Аляске, газовый завод в Техасе и восемь новых атомных электростанций в США.

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Инвестиции и предвыборная гонка

На митинге Трамп также заявил, что Южная Корея уже обязалась вложить в проект на Аляске 50 млрд долларов. Ранее он говорил, что газопровод поможет США наращивать экспорт природного газа.

Визит президента на Аляску состоялся во время кампании перед промежуточными выборами. Дэн Салливан борется за место в Сенате с бывшей членом Палаты представителей Мэри Пелтолой, демократкой от Аляски, а также с другим кандидатом-республиканцем, которого тоже зовут Дэн Салливан.

По данным The Hill, Sabato’s Crystal Ball на этой неделе изменил оценку гонки с категории «без явного фаворита» на «склоняется к демократам». Decision Desk HQ также назвал Пелтолу незначительной фавориткой, тогда как Cook Political Report оставил гонку в категории «без явного фаворита».

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