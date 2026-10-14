В Сингапуре сформировали рабочую группу из более чем 20 экспертов и представителей индустрии, которая должна усилить защиту инфокоммуникационного и медийного секторов от киберугроз, связанных с использованием или ускоряемых искусственным интеллектом. Как сообщает Channel NewsAsia, в Frontier AI Resilience and Security Taskforce (FAIRS) вошли специалисты в сферах телекоммуникаций, медиа, кибербезопасности и ИИ.

Задачи рабочей группы

FAIRS будет работать по трем направлениям: ускорение реагирования на угрозы, усиливаемые ИИ; укрепление критических систем по мере того, как технологии искусственного интеллекта эффективнее выявляют уязвимости; а также обмен информацией внутри сектора для раннего обнаружения новых методов атак.

Группа должна опубликовать отчет с практическими рекомендациями и лучшими практиками в первой половине 2027 года. Генеральный директор Управления развития инфокоммуникационных технологий и медиа Сингапура (IMDA) Нг Чи Понг заявил, что передовые модели ИИ меняют правила игры в сфере кибербезопасности. По его словам, часть рисков невозможно контролировать только тестированием отдельных приложений искусственного интеллекта.

В частности, участники FAIRS рассмотрят способы усиления и сегментации сетей и систем, чтобы отдельные уязвимости не приводили к масштабным сбоям. Они также изучат возможности улучшения мониторинга сетей и реагирования на угрозы, которые развиваются быстрее из-за использования ИИ.

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Проверка ИИ-агентов

Одновременно IMDA представило первую версию стартового набора для проверки безопасности и надежности агентных ИИ-систем. В отличие от обычных генеративных систем, такие агенты могут действовать от имени пользователей, использовать инструменты, получать доступ к внешним системам и конфиденциальной информации, а также изменять свою среду.

Набор предусматривает четыре этапа: выявление рисков, в том числе ошибочных или несанкционированных действий; разработку реалистичных тестов; анализ журналов работы; а также непрерывный мониторинг и повторное тестирование. IMDA рекомендует оценивать весь процесс работы агента — его действия, доступы и соблюдение разрешений, — а не только конечный результат.

Фонд AI Verify также назвал первые пять компаний, аккредитованных по программе AI Tester Accreditation Programme: AIDX Tech, Knovel Engineering, PwC Singapore, Resaro и Vulcan. Программа призвана помочь бизнесу находить независимых специалистов для тестирования безопасности и надежности генеративных ИИ-приложений.

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