В Сейме Польши 14 октября в 9:00 запланирована церемония принесения Мацеем Береком присяги в качестве судьи Конституционного трибунала. Ее должны провести в парламенте из-за отсутствия решения президента Польши Кароля Навроцкого относительно принесения Береком присяги.

Решение приняли накануне

Как сообщает RMF24, решение провести церемонию приняли поздно вечером 13 октября после обнародования заключения Венецианской комиссии. В нем допускается принесение судейской присяги без присутствия президента.

Первым о запланированной в Сейме церемонии сообщил телеканал Polsat News. По данным RMF24, во время мероприятия маршалок Сейма вручит Береку документ, удостоверяющий его избрание.

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Гостей пригласили в Сейм

Точное место проведения церемонии в здании Сейма не назвали. Вместе с тем известно, что мероприятие не состоится ни в кабинете маршалка Сейма, ни в Колонном зале.

На церемонию пригласили ведущих представителей юридического сообщества, но не политиков. Среди гостей могут быть бывшие председатели Конституционного трибунала. В RMF24 отметили, что решение, принятое в сжатые сроки, вероятно, повлияет на число присутствующих, поскольку некоторым приглашенным необходимо быстро добраться до Варшавы.

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