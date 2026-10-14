В Польше прокурор обратился в суд с ходатайством об аресте 66-летнего Кшиштофа Н., которому предъявили девять подозрений. По данным Interia, среди них — подозрение в планировании силового свержения государственной власти и подготовке покушения, в частности на премьер-министра Дональда Туска.

Ходатайство прокуратуры

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Пётр Антони Скиба заявил, что решение подать ходатайство об аресте было принято с учетом характера продолжающегося расследования. Среди оснований он назвал возможное суровое наказание, риск препятствования следствию, а также угрозу совершения тяжкого преступления против жизни и здоровья.

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По словам Скибы, на такую угрозу указывал сам подозреваемый. У прокуратуры также есть медицинская справка, согласно которой к мужчине может быть применен арест при условии предоставления ему определенных лекарств.

Позиция подозреваемого

Кшиштоф Н. не признал своей вины и отказался давать объяснения. Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры, мужчина заявил, что не понимает предъявленных ему подозрений, и сослался на многочисленные физические и психические заболевания. Он также отметил, что, возможно, даст объяснения после консультации с адвокатом, который на тот момент еще не был назначен.

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