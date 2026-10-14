W Polsce prokurator zwrócił się do sądu z wnioskiem o aresztowanie 66-letniego Krzysztofa N., któremu przedstawiono dziewięć zarzutów. Jak podaje Interia, wśród nich jest podejrzenie planowania siłowego obalenia władz państwowych oraz przygotowania zamachu, w tym na premiera Donalda Tuska.

Wniosek prokuratury

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba oświadczył, że decyzję o złożeniu wniosku o areszt podjęto z uwagi na charakter toczącego się śledztwa. Wśród przesłanek wymienił możliwość wymierzenia surowej kary, ryzyko utrudniania śledztwa, a także zagrożenie popełnieniem ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Skiby na takie zagrożenie wskazywał sam podejrzany. Prokuratura ma również zaświadczenie lekarskie, zgodnie z którym wobec mężczyzny może zostać zastosowany areszt pod warunkiem podawania mu określonych leków.

Stanowisko podejrzanego

Krzysztof N. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jak przekazał rzecznik prokuratury, mężczyzna powiedział, że nie rozumie przedstawionych mu zarzutów, i powołał się na liczne choroby fizyczne i psychiczne. Zaznaczył również, że być może złoży wyjaśnienia po konsultacji z adwokatem, który w tamtym momencie nie został jeszcze wyznaczony.

Czytaj nas na