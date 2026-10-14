Соединённые Штаты сняли санкции с главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Хесуса Родригеса Гомеса. По данным Anadolu Agency, его исключили из американского санкционного списка, связанного с Венесуэлой.

Обновление санкционного списка

Об исключении Родригеса в среду сообщило Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). Ведомство действует в составе Министерства финансов США и опубликовало соответствующее обновление перечня санкционных обозначений в отношении Венесуэлы.

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Родригес является гражданином Венесуэлы, родившимся в 1965 году, и возглавляет Национальную ассамблею страны. Он также является братом временной президентки Венесуэлы Делси Родригес.

Санкции в отношении Делси Родригес

В апреле OFAC также отменило санкции в отношении Делси Родригес. Нынешнее обновление касается Хорхе Хесуса Родригеса Гомеса — её брата и главы Национальной ассамблеи Венесуэлы.

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