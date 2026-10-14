Африканская финансовая корпорация (AFC) назначила главу Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо председателем совета директоров. Он сменит на этом посту Ирети Самуэль-Огбу, которая останется членом совета, сообщает Premium Times Nigeria.

Смена руководства совета

В AFC отметили, что назначение произошло в период, когда корпорация расширяет деятельность по финансированию и развитию стратегических инфраструктурных активов. Организация стремится сокращать инфраструктурный разрыв в Африке, ускорять индустриализацию и укреплять региональную интеграцию.

Президент и генеральный директор AFC Самаила Зубайру заявил, что опыт Кардосо должен усилить работу корпорации в рамках ее инициативы The Africa We Build 2050. По его словам, она предусматривает мобилизацию африканского капитала для создания инфраструктуры и промышленности, которые будут обеспечивать рабочие места.

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Опыт нового председателя

Кардосо возглавляет Центральный банк Нигерии с сентября 2023 года. По данным AFC, на этом посту он руководил денежно-кредитными, финансовыми и институциональными реформами, направленными на макроэкономическую стабильность, укрепление доверия к экономической политике и восстановление доверия инвесторов.

До назначения главой центробанка он в течение 12 лет был председателем Citibank Nigeria, а также занимал должность комиссара штата Лагос по экономическому планированию и бюджету. Кардосо получил степень бакалавра в области управленческих и административных исследований в Астонском университете в Великобритании и степень магистра государственного управления в Гарвардской школе Кеннеди.

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