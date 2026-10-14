African Finance Corporation (AFC) powołała prezesa Banku Centralnego Nigerii Olayemiego Cardoso na przewodniczącego rady dyrektorów. Zastąpi on Ireti Samuel-Ogbu, która pozostanie członkinią rady, informuje Premium Times Nigeria.

Zmiana kierownictwa rady

AFC zaznaczyła, że nominacja nastąpiła w okresie, gdy korporacja rozszerza działalność w zakresie finansowania i rozwoju strategicznych aktywów infrastrukturalnych. Organizacja dąży do zmniejszenia luki infrastrukturalnej w Afryce, przyspieszenia industrializacji i wzmocnienia integracji regionalnej.

Prezes i dyrektor generalny AFC Samaila Zubairu oświadczył, że doświadczenie Cardoso powinno wzmocnić działalność korporacji w ramach inicjatywy The Africa We Build 2050. Jak powiedział, zakłada ona mobilizację afrykańskiego kapitału na rzecz tworzenia infrastruktury i przemysłu, które zapewnią miejsca pracy.

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Doświadczenie nowego przewodniczącego

Cardoso kieruje Bankiem Centralnym Nigerii od września 2023 roku. Według AFC na tym stanowisku prowadził reformy monetarne, finansowe i instytucjonalne, ukierunkowane na stabilność makroekonomiczną, wzmocnienie zaufania do polityki gospodarczej oraz odbudowę zaufania inwestorów.

Przed powołaniem na szefa banku centralnego przez 12 lat był przewodniczącym Citibank Nigeria, a także pełnił funkcję komisarza stanu Lagos ds. planowania gospodarczego i budżetu. Cardoso uzyskał tytuł licencjata w zakresie studiów zarządzania i administracji na Aston University w Wielkiej Brytanii oraz tytuł magistra administracji publicznej w Harvard Kennedy School.

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