Голова ЦБ Нігерії Кардосо очолив раду AFC — Premium Times Nigeria

Африканська фінансова корпорація (AFC) призначила голову Центрального банку Нігерії Олаємі Кардосо головою ради директорів. Він змінить на посаді Іреті Самуель-Огбу, яка залишиться членкинею ради, повідомляє Premium Times Nigeria.

Зміна керівництва ради

У AFC зазначили, що призначення відбулося в період, коли корпорація розширює діяльність із фінансування та розвитку стратегічних інфраструктурних активів. Організація прагне скорочувати інфраструктурний розрив в Африці, прискорювати індустріалізацію та посилювати регіональну інтеграцію.

Президент і генеральний директор AFC Самаїла Зубайру заявив, що досвід Кардосо має посилити роботу корпорації в межах її ініціативи The Africa We Build 2050. За його словами, вона передбачає мобілізацію африканського капіталу для створення інфраструктури й промисловості, що забезпечуватимуть робочі місця.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Досвід нового голови

Кардосо очолює Центральний банк Нігерії з вересня 2023 року. За даними AFC, на цій посаді він керував монетарними, фінансовими та інституційними реформами, спрямованими на макроекономічну стабільність, зміцнення довіри до економічної політики та відновлення довіри інвесторів.

До призначення главою центробанку він був головою Citibank Nigeria протягом 12 років, а також обіймав посаду комісара з економічного планування та бюджету штату Лагос. Кардосо здобув ступінь бакалавра з управлінських і адміністративних студій в Університеті Астона у Великій Британії та ступінь магістра державного управління в Гарвардській школі Кеннеді.

Читай нас у