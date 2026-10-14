非洲金融公司（AFC）任命尼日利亚中央银行行长奥拉耶米·卡多索为董事会主席。他将接替伊雷蒂·塞缪尔-奥格布，后者将继续担任董事会成员，Premium Times Nigeria报道。

董事会领导层变动

AFC表示，此次任命发生在该公司扩大其战略基础设施资产融资和开发业务之际。该组织致力于缩小非洲的基础设施缺口、加快工业化并加强区域一体化。

AFC总裁兼首席执行官萨迈拉·祖拜鲁表示，卡多索的经验将加强该公司在“The Africa We Build 2050”倡议框架下的工作。据他介绍，该倡议 предусматривает动员非洲资本，建设能够提供就业岗位的基础设施和工业。

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新主席的经验

卡多索自2023年9月起领导尼日利亚中央银行。AFC称，他在这一职位上领导了货币、金融和机构改革，旨在实现宏观经济稳定、增强对经济政策的信心并恢复投资者信心。

在被任命为央行行长之前，他曾担任Citibank Nigeria董事长12年，还曾担任拉各斯州经济规划和预算专员。卡多索获得英国阿斯顿大学管理与行政研究学士学位，以及哈佛肯尼迪学院公共管理硕士学位。

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