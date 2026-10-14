Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego TK w Sejmie — RMF24

W Sejmie 14 października o godz. 9:00 zaplanowano ceremonię złożenia przez Macieja Berka ślubowania jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma się ona odbyć w parlamencie z powodu braku decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego w sprawie złożenia przez Berka ślubowania.

Decyzję podjęto dzień wcześniej

Jak informuje RMF24, decyzję o przeprowadzeniu ceremonii podjęto późnym wieczorem 13 października po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej. Dopuszcza ona złożenie ślubowania sędziowskiego bez obecności prezydenta.

Jako pierwsza o planowanej w Sejmie ceremonii poinformowała telewizja Polsat News. Według RMF24 podczas wydarzenia marszałek Sejmu wręczy Berkowi dokument potwierdzający jego wybór.

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Gości zaproszono do Sejmu

Nie podano dokładnego miejsca ceremonii w budynku Sejmu. Wiadomo jednak, że wydarzenie nie odbędzie się ani w gabinecie marszałka Sejmu, ani w Sali Kolumnowej.

Na ceremonię zaproszono czołowych przedstawicieli środowiska prawniczego, ale nie polityków. Wśród gości mogą znaleźć się byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. RMF24 zaznaczyło, że decyzja podjęta w krótkim terminie prawdopodobnie wpłynie na liczbę obecnych, ponieważ część zaproszonych musi szybko dotrzeć do Warszawy.

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