W Barcelonie w Hiszpanii w środę, 14 października, setki rolników wyszły na protest, wykorzystując około 200 traktorów, a także autobusy i prywatne samochody. Uczestnicy domagali się pilnych działań w związku ze strukturalnym kryzysem w sektorze rolnym Katalonii, informuje Anadolu Agency.

Akcję zorganizował związek zawodowy rolników Unio de Pagesos. Według jego danych do demonstracji dołączyło ponad tysiąc przedstawicieli sektora rolnego z różnych części Katalonii. Protestujący zebrali się przy przedstawicielstwie rządu Hiszpanii w Katalonii, po czym udali się do regionalnego departamentu rolnictwa oraz Pałacu Generalitat — siedziby rządu Katalonii.

Przyczyny protestu

Krajowa koordynatorka Unio de Pagesos, Raquel Serrat, oświadczyła, że uczestnicy nie zamierzają łagodzić protestu. Wśród czynników, które — jak powiedziała — postawiły sektor w trudnej sytuacji, wymieniła wzrost kosztów produkcji, obniżenie płatności dla rolników oraz niedawne okresy historycznej suszy.

Związek podkreślił, że rolnictwo i hodowla zwierząt nie mogą dalej zależeć od tymczasowych środków i jednorazowych subsydiów. Organizacja oświadczyła również, że należy zagwarantować podstawową suwerenność żywnościową.

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Jakie żądania wysunęli rolnicy

Unio de Pagesos domaga się bezpośredniej pomocy w wysokości do 17 tys. euro dla profesjonalnych gospodarstw rolnych, aby zrekompensować skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Związek wezwał również centralny rząd Hiszpanii do obniżenia podatków od rolniczego oleju napędowego i VAT na produkty rolne, wprowadzenia odrębnych taryf na energię elektryczną do nawadniania oraz zwolnienia maszyn rolniczych z okresowych badań technicznych.

Osobno protestujący domagają się wyraźniejszego oznakowania produktów, aby konsumenci mogli zobaczyć ich pochodzenie. Rolnicy wyrazili też zaniepokojenie możliwymi naruszeniami przepisów dotyczących łańcucha żywnościowego, importem spoza UE produktów, które — jak twierdzą — nie spełniają standardów obowiązujących lokalnych producentów, a także proponowanymi cięciami finansowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Nie planowano oficjalnego spotkania z przedstawicielami władz, jednak departament rolnictwa Katalonii zaproponował przyjęcie przedstawicieli związku. Unio de Pagesos oświadczył, że już przedkładał swoje żądania za pośrednictwem platform konsultacyjnych, i wezwał władze do podjęcia zdecydowanych zobowiązań w sprawie rozwiązania podniesionych kwestii.

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