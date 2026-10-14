В Барселоне, Испания, в среду, 14 октября, сотни фермеров вышли на протест, задействовав около 200 тракторов, а также автобусы и частные автомобили. Участники потребовали срочных мер в связи со структурным кризисом в аграрном секторе Каталонии, сообщает Anadolu Agency.

Акцию организовал аграрный профсоюз Unio de Pagesos. По его данным, к демонстрации присоединились более тысячи представителей аграрного сектора из разных районов Каталонии. Протестующие собрались у представительства правительства Испании в Каталонии, после чего направились к региональному департаменту сельского хозяйства и дворцу Женералитат — месту расположения правительства Каталонии.

Причины протеста

Национальный координатор Unio de Pagesos Ракель Серрат заявила, что участники не намерены ослаблять протест. Среди факторов, которые, по ее словам, поставили сектор в сложное положение, — рост производственных расходов, снижение выплат фермерам и недавние периоды исторической засухи.

Профсоюз подчеркнул, что сельское хозяйство и животноводство не могут и далее зависеть от временных мер и разовых субсидий. В организации также заявили о необходимости гарантировать базовый продовольственный суверенитет.

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Какие требования выдвинули фермеры

Unio de Pagesos добивается прямой помощи до 17 тысяч евро для профессиональных аграрных хозяйств, чтобы компенсировать последствия войны на Ближнем Востоке. Профсоюз также призвал центральное правительство Испании снизить налоги на аграрное дизельное топливо и НДС на сельскохозяйственную продукцию, ввести отдельные тарифы на электроэнергию для орошения и освободить аграрную технику от периодических технических осмотров.

Отдельно протестующие требуют более четкой маркировки продуктов, чтобы потребители могли видеть их происхождение. Фермеры также выразили обеспокоенность возможными нарушениями законодательства о продовольственной цепочке, импортом продукции из-за пределов ЕС, которая, по их словам, не соответствует стандартам для местных производителей, а также предложенным сокращением финансирования Общей сельскохозяйственной политики Европейского союза.

Официальная встреча с представителями власти не планировалась, однако департамент сельского хозяйства Каталонии предложил принять представителей профсоюза. Unio de Pagesos заявил, что уже подавал свои требования через консультационные площадки, и призвал власти взять на себя твердые обязательства по решению поднятых вопросов.

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