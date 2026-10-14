10月14日星期三，西班牙巴塞罗那数百名农民举行抗议活动，出动了约200辆拖拉机，以及巴士和私家车。参与者要求针对加泰罗尼亚农业部门的结构性危机采取紧急措施，阿纳多卢通讯社报道。

此次行动由农业工会Unio de Pagesos组织。该工会表示，来自加泰罗尼亚不同地区的逾千名农业部门代表参加了示威。抗议者在西班牙政府驻加泰罗尼亚代表处附近集会，随后前往地区农业部门和加泰罗尼亚政府所在地——加泰罗尼亚政府宫。

抗议原因

Unio de Pagesos全国协调员拉克尔·塞拉特表示，参与者无意减弱抗议。她说，使该行业陷入困境的因素包括生产成本上升、对农民的支付减少，以及近期出现的历史性干旱时期。

该工会强调，农业和畜牧业不能再依赖临时措施和一次性补贴。该组织还表示，必须保障基本的粮食主权。

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农民提出了哪些要求

Unio de Pagesos要求向专业农业经营者提供最高1.7万欧元的直接援助，以补偿中东战争造成的后果。该工会还呼吁西班牙中央政府降低农业柴油税和农产品增值税，为灌溉用电设置单独电价，并免除农业机械的定期技术检查。

此外，抗议者要求更清晰的产品标签，以便消费者能够看到产品来源。农民还对可能违反食品链相关法律、从欧盟以外进口的产品——他们称这些产品不符合对当地生产者适用的标准——以及拟议削减欧盟共同农业政策资金表示担忧。

原本没有计划与政府代表举行正式会面，但加泰罗尼亚农业部门提出接待工会代表。Unio de Pagesos表示，已通过咨询平台提交其要求，并呼吁当局就解决所提出的问题作出坚定承诺。

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