Фермери в Барселоні вивели близько 200 тракторів на протест — Anadolu Agency

У Барселоні, Іспанія, в середу, 14 жовтня, сотні фермерів вийшли на протест, залучивши близько 200 тракторів, а також автобуси й приватні автомобілі. Учасники вимагали термінових заходів через структурну кризу в аграрному секторі Каталонії, повідомляє Anadolu Agency.

Акцію організувала аграрна профспілка Unio de Pagesos. За її даними, до демонстрації долучилися понад тисяча представників аграрного сектору з різних районів Каталонії. Протестувальники зібралися біля представництва уряду Іспанії в Каталонії, після чого рушили до регіонального департаменту сільського господарства та Палацу Женералітату — місця розташування уряду Каталонії.

Причини протесту

Національна координаторка Unio de Pagesos Ракель Серрат заявила, що учасники не мають наміру послаблювати протест. Серед чинників, які, за її словами, поставили сектор у складне становище, — зростання виробничих витрат, зниження виплат фермерам і нещодавні періоди історичної посухи.

Профспілка наголосила, що сільське господарство та тваринництво не можуть надалі залежати від тимчасових заходів і одноразових субсидій. В організації також заявили про необхідність гарантувати базовий продовольчий суверенітет.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які вимоги висунули фермери

Unio de Pagesos домагається прямої допомоги до 17 тисяч євро для професійних аграрних господарств, щоб компенсувати наслідки війни на Близькому Сході. Також профспілка закликала центральний уряд Іспанії знизити податки на аграрне дизельне пальне та ПДВ на сільськогосподарську продукцію, запровадити окремі тарифи на електроенергію для зрошення й звільнити аграрну техніку від періодичних технічних оглядів.

Окремо протестувальники вимагають чіткішого маркування продуктів, щоб споживачі могли бачити їхнє походження. Фермери також висловили занепокоєння ймовірними порушеннями законодавства про продовольчий ланцюг, імпортом із-за меж ЄС продукції, яка, за їхніми словами, не відповідає стандартам для місцевих виробників, а також запропонованим скороченням фінансування Спільної аграрної політики Євросоюзу.

Офіційної зустрічі з представниками влади не планували, однак департамент сільського господарства Каталонії запропонував прийняти представників профспілки. Unio de Pagesos заявила, що вже подавала свої вимоги через консультаційні майданчики, та закликала владу взяти на себе тверді зобов’язання щодо розв’язання порушених питань.

Читай нас у