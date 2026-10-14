Władze Australii otrzymały informacje wywiadowcze o przemysłowej produkcji w Azji Południowo-Wschodniej nielegalnych papierosów imitujących australijskie oliwkowozielone standardowe opakowania i zawierających ostrzeżenia zdrowotne. Produkty te mogą być trudne do odróżnienia od legalnych zarówno dla kupujących, jak i organów ścigania, informuje ABC News Australia.

Produkcja za granicą

Zgodnie z danymi przekazanymi rządowi federalnemu Australii nielegalne wyroby tytoniowe są produkowane na skalę przemysłową w Kambodży i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Władze twierdzą, że odpowiednie fabryki należą do zorganizowanych grup przestępczych, są przez nie finansowane i kontrolowane.

Podczas niedawnych operacji organów ścigania poza Australią wykryto papierosy i wyroby tytoniowe przeznaczone na rynek australijski, ze standardowym lokalnym wyglądem paczek. Australijskie organy współpracują z partnerami w Azji Południowo-Wschodniej, aby przeciwdziałać nielegalnemu handlowi tytoniem za granicą. W tym roku władze Kambodży zniszczyły około 1 200 ton podrobionych papierosów i skonfiskowały materiały do ich produkcji.

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Zmiany legislacyjne

Rząd Australii zwraca się o poparcie dla zmian legislacyjnych, które mają przyznać władzom nowe uprawnienia do walki z nielegalnym handlem tytoniem. Projekt ustawy o modernizacji przepisów celnych przeszedł już przez Izbę Reprezentantów i ma zostać rozpatrzony przez Senat w czwartek.

Proponowane przepisy przewidują nowe przestępstwa i pozwolą funkcjonariuszom organów ścigania uwzględniać obiektywne okoliczności, w tym podejrzanie niską cenę paczki, markowe opakowanie lub ukrywanie towaru w sklepie. Jedną z oznak nielegalnego importu może być cena znacznie niższa od wysokości akcyzy tytoniowej.

Rząd Partii Pracy odrzuca wezwania do obniżenia akcyzy tytoniowej, podkreślając wzmocnienie kontroli. Według danych przytoczonych przez rząd, po wprowadzeniu w Queensland szerszych uprawnień do zamykania nielegalnych sklepów sprzedaż legalnych papierosów gwałtownie wzrosła. W ubiegłym roku ponad połowę tytoniu w Australii kupiono nielegalnie, a po uwzględnieniu e-papierosów, saszetek nikotynowych i innych produktów nikotynowych udział czarnego rynku sięgnął 80%.

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