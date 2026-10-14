Австралія отримала дані про підроблені сигарети з місцевим пакуванням — ABC News Australia

Влада Австралії отримала розвіддані про промислове виробництво в Південно-Східній Азії незаконних сигарет, що імітують австралійське оливково-зелене стандартне пакування та містять попередження про шкоду для здоров’я. Таку продукцію може бути складно відрізнити від легальної як покупцям, так і правоохоронцям, повідомляє ABC News Australia.

Виробництво за кордоном

За даними, переданими федеральному уряду Австралії, нелегальну тютюнову продукцію виробляють у промислових масштабах у Камбоджі та інших країнах Південно-Східної Азії. Влада стверджує, що відповідні фабрики належать, фінансуються та контролюються організованими злочинними угрупованнями.

Під час нещодавніх правоохоронних операцій за межами Австралії виявили сигарети й тютюнові вироби, призначені для австралійського ринку, зі стандартним місцевим оформленням пачок. Австралійські органи співпрацюють із партнерами в Південно-Східній Азії, щоб протидіяти нелегальній торгівлі тютюном за кордоном. Цього року камбоджійська влада знищила близько 1 200 тонн контрафактних сигарет і вилучила матеріали для їх виробництва.

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Законодавчі зміни

Уряд Австралії просить підтримати законодавчі зміни, які мають надати органам влади нові повноваження для боротьби з нелегальною торгівлею тютюном. Законопроєкт щодо модернізації митного законодавства вже пройшов Палату представників і, як очікується, буде розглянутий Сенатом у четвер.

Запропоновані норми передбачають нові правопорушення та дозволять правоохоронцям враховувати об’єктивні обставини, зокрема підозріло низьку ціну пачки, брендоване пакування або приховування товару в крамниці. Однією з ознак незаконного ввезення може бути ціна, істотно нижча за вартість тютюнового акцизу.

Лейбористський уряд відкидає заклики зменшити тютюновий акциз, наголошуючи на посиленні контролю. За наведеними урядом даними, після запровадження в Квінсленді ширших повноважень для закриття нелегальних крамниць продажі легальних сигарет різко зросли. Торік понад половину тютюну в Австралії придбали нелегально, а з урахуванням вейпів, нікотинових пакетиків та інших нікотинових виробів частка чорного ринку сягнула 80%.

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