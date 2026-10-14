Власти Австралии получили разведывательные данные о промышленном производстве в Юго-Восточной Азии незаконных сигарет, имитирующих австралийскую оливково-зелёную стандартную упаковку и содержащих предупреждения о вреде для здоровья. Такую продукцию может быть сложно отличить от легальной как покупателям, так и правоохранительным органам, сообщает ABC News Australia.

Производство за рубежом

Согласно данным, переданным федеральному правительству Австралии, нелегальная табачная продукция производится в промышленных масштабах в Камбодже и других странах Юго-Восточной Азии. Власти утверждают, что соответствующие фабрики принадлежат, финансируются и контролируются организованными преступными группировками.

В ходе недавних правоохранительных операций за пределами Австралии были обнаружены сигареты и табачные изделия, предназначенные для австралийского рынка, со стандартным местным оформлением пачек. Австралийские органы сотрудничают с партнёрами в Юго-Восточной Азии для противодействия незаконной торговле табаком за рубежом. В этом году власти Камбоджи уничтожили около 1 200 тонн контрафактных сигарет и изъяли материалы для их производства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Законодательные изменения

Правительство Австралии просит поддержать законодательные изменения, которые должны предоставить органам власти новые полномочия для борьбы с незаконной торговлей табаком. Законопроект о модернизации таможенного законодательства уже прошёл Палату представителей и, как ожидается, будет рассмотрен Сенатом в четверг.

Предлагаемые нормы предусматривают новые правонарушения и позволят сотрудникам правоохранительных органов учитывать объективные обстоятельства, в том числе подозрительно низкую цену пачки, брендированную упаковку или сокрытие товара в магазине. Одним из признаков незаконного ввоза может быть цена, существенно ниже стоимости табачного акциза.

Лейбористское правительство отвергает призывы снизить табачный акциз, подчёркивая усиление контроля. Согласно приведённым правительством данным, после введения в Квинсленде более широких полномочий по закрытию нелегальных магазинов продажи легальных сигарет резко выросли. В прошлом году более половины табака в Австралии было приобретено нелегально, а с учётом вейпов, никотиновых пакетиков и других никотиновых изделий доля чёрного рынка достигла 80%.

Читай нас в