澳大利亚获得仿制本地包装假烟的情报——澳大利亚广播公司新闻

澳大利亚当局获得情报称，东南亚正在工业化生产非法香烟，这些香烟仿制澳大利亚橄榄绿色标准包装，并印有健康危害警示。无论是消费者还是执法部门，都可能难以将这类产品与合法产品区分开来，澳大利亚广播公司新闻报道。

海外生产

根据提交给澳大利亚联邦政府的数据，非法烟草产品正在柬埔寨及其他东南亚国家大规模工业化生产。当局表示，相关工厂由有组织犯罪集团所有、资助和控制。

在近期于澳大利亚境外开展的执法行动中，发现了面向澳大利亚市场的香烟和烟草制品，其烟盒采用当地标准设计。澳大利亚机构正与东南亚合作伙伴协作，以打击境外非法烟草贸易。今年，柬埔寨当局销毁了约1,200吨假冒香烟，并查获了用于生产这些香烟的材料。

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立法变化

澳大利亚政府正寻求支持立法修改，以赋予当局打击非法烟草贸易的新权力。有关现代化海关立法的法案已在众议院获得通过，预计将于周四由参议院审议。

拟议规则规定了新的违法行为，并将允许执法人员考虑客观情形，包括一包香烟价格异常低、带有品牌的包装，或商品在商店内被隐藏。非法进口的一个迹象可能是价格显著低于烟草消费税的金额。

工党政府拒绝了降低烟草消费税的呼吁，强调将加强监管。根据政府提供的数据，在昆士兰州引入关闭非法商店的更广泛权力后，合法香烟的销售额大幅增长。去年，澳大利亚超过一半的烟草是非法购买的；若计入电子烟、尼古丁袋和其他尼古丁产品，黑市份额达到80%。

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