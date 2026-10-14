Federalny sąd apelacyjny USA nakazał wydanie wstępnego zakazu stosowania kalifornijskiej ustawy, która wymagała od funkcjonariuszy amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) pracujących bez munduru noszenia widocznych identyfikatorów. Decyzję wydał Sąd Apelacyjny USA dla Dziewiątego Okręgu, informuje The Hill.

Stanowisko sądu apelacyjnego

Sąd przekazał sprawę do niższej instancji z poleceniem wprowadzenia wstępnego zakazu wobec stanu Kalifornia. Zdaniem składu orzekającego rząd federalny wykazał, że stanowa ustawa No Vigilantes Act jest sprzeczna z klauzulą supremacji prawa federalnego zawartą w Konstytucji USA.

W orzeczeniu wskazano, że klauzula ta nie pozwala stanom bez zgody Kongresu bezpośrednio regulować działalności rządu federalnego — nawet jeśli takie przepisy w równym stopniu dotyczą organów stanowych. Sąd zaznaczył również, że ustawa stanowa jest nieważna, jeśli bez odpowiedniego upoważnienia Kongresu bezpośrednio reguluje działania rządu federalnego, niezależnie od stopnia ingerencji w operacje federalne.

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Co przewidywała ustawa

Departament Sprawiedliwości USA w listopadzie ubiegłego roku wniósł pozew przeciwko Kalifornii i gubernatorowi Gavinowi Newsomowi po podpisaniu przez niego ustawy No Vigilantes Act. Dokument wymagał, aby funkcjonariusze organów ścigania pracujący w stanie bez mundurów okazywali identyfikatory.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia wraz z No Secret Police Act. Przepisy te zakazywały również federalnym funkcjonariuszom organów ścigania noszenia masek podczas operacji w Kalifornii. W kwietniu sąd apelacyjny już poparł administrację prezydenta Donalda Trumpa, przedłużając zawieszenie obowiązywania ustawy do czasu zakończenia rozpatrywania sprawy.

Biuro prokuratora generalnego Kalifornii Roba Bonty wcześniej oświadczało, że właściwe działania organów ścigania wymagają przejrzystości i rozliczalności, oraz oskarżało administrację Trumpa o wykraczanie poza zwykłą praktykę wykorzystywania federalnych organów ścigania.

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