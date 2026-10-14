美国法院叫停加州要求ICE出示证件的规定——《国会山报》

美国联邦上诉法院裁定，对一项加州法律发布初步禁令。该法律要求未穿制服的美国移民与海关执法局（ICE）工作人员佩戴可见的身份证件。美国第九巡回上诉法院作出这一裁决，《国会山报》报道。

上诉法院的立场

法院将案件发回下级法院，并指示其对加利福尼亚州实施初步禁令。合议庭认为，联邦政府已证明，该州的《禁止私刑者法案》（No Vigilantes Act）与美国宪法中的联邦法律至上条款相冲突。

裁定指出，该条款不允许各州在未经国会授权的情况下直接规范联邦政府的活动——即使这些规则同样适用于州政府机构。法院还指出，如果州法律在没有国会相应授权的情况下直接规范联邦政府的行为，那么无论其对联邦行动的干预程度如何，该法律均属无效。

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该法律规定了什么

美国司法部在去年11月对加利福尼亚州及州长加文·纽森提起诉讼，此前他签署了《禁止私刑者法案》。该文件要求在该州未穿制服工作的执法人员出示身份证件。

该法律于1月1日与《禁止秘密警察法案》（No Secret Police Act）一同生效。这些规定还禁止联邦执法人员在加利福尼亚州执行行动时佩戴面罩。4月，上诉法院已支持总统唐纳德·特朗普政府，将该法律的暂停执行期限延长至案件审理结束。

加利福尼亚州总检察长罗布·邦塔的办公室此前表示，适当的执法需要透明度和问责制，并指责特朗普政府超出了使用联邦执法机构的通常做法。

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