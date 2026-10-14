Федеральный апелляционный суд США постановил выдать предварительный судебный запрет на действие калифорнийского закона, требовавшего от сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), работающих без формы, носить видимые удостоверения. Решение принял Апелляционный суд США девятого округа, сообщает The Hill.

Позиция апелляционного суда

Суд передал дело в нижестоящую инстанцию с указанием ввести предварительный запрет в отношении штата Калифорния. По мнению коллегии, федеральное правительство доказало, что закон штата No Vigilantes Act противоречит положению Конституции США о верховенстве федерального права.

В постановлении отмечается, что это положение не позволяет штатам без разрешения Конгресса напрямую регулировать деятельность федерального правительства — даже если такие правила в равной степени распространяются и на органы штата. Суд также указал, что закон штата является недействительным, если он напрямую регулирует действия федерального правительства без соответствующего разрешения Конгресса, независимо от степени вмешательства в федеральные операции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Что предусматривал закон

Министерство юстиции США в ноябре прошлого года подало иск против Калифорнии и губернатора Гэвина Ньюсома после подписания им No Vigilantes Act. Документ требовал, чтобы сотрудники правоохранительных органов, работающие в штате без форменной одежды, демонстрировали удостоверения.

Закон вступил в силу 1 января вместе с No Secret Police Act. Эти нормы также запрещали федеральным правоохранителям носить маски во время операций в Калифорнии. В апреле апелляционный суд уже поддержал администрацию президента Дональда Трампа, продлив приостановление действия закона до завершения рассмотрения дела.

Офис генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты ранее заявлял, что надлежащая правоохранительная деятельность требует прозрачности и подотчетности, и обвинял администрацию Трампа в выходе за рамки обычной практики использования федеральных правоохранительных органов.

Читай нас в