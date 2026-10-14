W Polsce Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Wolbórz Bank Polska na listę ostrzeżeń publicznych. Podmiot prowadzi działalność za pośrednictwem strony internetowej, jednak według RMF24 regulator uważa, że nie ma on prawa używać w nazwie słowa „bank”.

Zawiadomienie do prokuratury

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do prokuratury rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o podejrzenie naruszenia części 2 artykułu 171 polskiej ustawy „Prawo bankowe”.

Przepis ten zakazuje podmiotom, które nie są bankami, używania w nazwie określenia „bank” lub „kasa”. Zawiadomienie do prokuratury dotyczy możliwego bezprawnego działania i nie oznacza stwierdzenia winy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cel listy ostrzeżeń

Listę ostrzeżeń publicznych prowadzi polska Komisja Nadzoru Finansowego. Jej celem jest informowanie obywateli i przedsiębiorców o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Regulator radzi, aby przed rozpoczęciem współpracy z nieznaną instytucją finansową sprawdzić, czy nie została ona wpisana na tę listę.

Czytaj nas na