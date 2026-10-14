Польский регулятор внес Wolbórz Bank Polska в список предупреждений — RMF24

В Польше Комиссия финансового надзора внесла Wolbórz Bank Polska в список публичных предупреждений. Субъект осуществляет деятельность через веб-сайт, однако, по данным RMF24, регулятор считает, что он не имеет права использовать слово «банк» в своем названии.

Уведомление в прокуратуру

Комиссия финансового надзора направила в районную прокуратуру в Гожуве-Велькопольском уведомление о возможности совершения преступления. Речь идет о подозрении в нарушении части 2 статьи 171 польского Закона «Банковское право».

Эта норма запрещает субъектам, не являющимся банками, использовать в названии определения «банк» или «касса». Обращение в прокуратуру касается возможного противоправного действия и не означает установления вины.

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Назначение списка предупреждений

Список публичных предупреждений ведет польская Комиссия финансового надзора. Его цель — информировать граждан и предпринимателей о субъектах, в отношении которых существует подозрение в совершении преступления.

Регулятор советует перед началом сотрудничества с незнакомым финансовым учреждением проверять, не внесено ли оно в этот перечень.

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