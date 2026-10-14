W Singapurze rządowa agencja technologiczna GovTech wspólnie z Google DeepMind opracowuje system wykrywania oszustw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniach i w czasie rzeczywistym. O inicjatywie podczas Singapore International Cyber Week poinformowała minister rozwoju cyfrowego i informacji Josephine Teo, podaje Channel NewsAsia.

Wykrywanie manipulacji na urządzeniu

Według Teo technologia ma rozpoznawać oznaki manipulacji na wczesnym etapie, aby uchronić potencjalne ofiary przed utratą pieniędzy lub danych uwierzytelniających. Dodała, że prywatne wiadomości użytkowników powinny pozostawać na ich urządzeniach.

Minister zaznaczyła, że zwalczanie oszustw stało się trudniejsze ze względu na wykorzystywanie przez przestępców AI. Podkreśliła, że oszustwo może rozpocząć się w mediach społecznościowych, być kontynuowane w komunikatorze i rozmowie telefonicznej, a zakończyć się przelewem pieniędzy za pośrednictwem instytucji finansowej. Dlatego, jej zdaniem, mechanizmy ochronne różnych organizacji powinny być ze sobą połączone.

GovTech i singapurska policja już wykorzystują AI w systemie Scam Analytics and Tactical Intervention System. Codziennie sprawdza i ocenia on ponad 600 tys. stron internetowych, poświęcając na każdą zaledwie kilka sekund, a co miesiąc przeciwdziała około 20 tys. złośliwych stron. System rozszerzono również o podejrzane numery telefonów komórkowych i platformy internetowe.

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Przygotowanie na ryzyka kwantowe

Osobno Teo poinformowała o działaniach przygotowujących do ryzyk związanych z obliczeniami kwantowymi. Jak powiedziała, wystarczająco potężne komputery kwantowe mogą w przyszłości złamać część zabezpieczeń kryptograficznych transakcji finansowych, poufnej komunikacji i systemów cyfrowych.

W czerwcu Agencja Cyberbezpieczeństwa Singapuru opublikowała wytyczne dotyczące przejścia na rozwiązania odporne na zagrożenia kwantowe dla właścicieli krytycznej infrastruktury informacyjnej. Oczekuje się, że zakończą oni migrację do 2031 roku. Dla innych organizacji Singapur planuje wydać zalecenia, aby zmierzały ku migracji odpornej na zagrożenia kwantowe do 2035 roku.

Władze uruchomią również program grantowy Quantum-Safe Kickstarter Grant, aby testować rozwiązania odporne na zagrożenia kwantowe w rzeczywistych warunkach. Priorytet otrzymają właściciele krytycznej infrastruktury informacyjnej. Program będzie działał od 1 listopada do 31 października 2027 roku, a czas trwania każdego wspartego projektu pilotażowego nie przekroczy sześciu miesięcy.

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