新加坡政府科技机构GovTech正与Google DeepMind合作开发一套可直接在设备上实时检测利用人工智能实施诈骗的系统。数字发展与信息部长约瑟芬·狄欧在新加坡国际网络周上宣布了这项倡议，Channel NewsAsia报道。

在设备上识别操纵行为

狄欧表示，这项技术应能在早期识别操纵迹象，以保护潜在受害者免于损失资金或凭证。她补充说，用户的私人信息应保留在其设备上。

这位部长指出，由于不法分子使用人工智能，打击诈骗变得更加复杂。她强调，诈骗活动可能始于社交媒体，随后延续至即时通信应用和电话交谈，最终通过金融机构完成资金转移。因此，她认为，不同机构的防护机制应相互连接。

GovTech和新加坡警方已在Scam Analytics and Tactical Intervention System系统中使用人工智能。该系统每天检查和评估超过60万个网站，每个网站仅需数秒，并且每月应对约2万个恶意网站。该系统还扩展至可疑手机号码和在线平台。

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为量子风险做准备

此外，狄欧还介绍了为应对与量子计算相关风险而采取的措施。她表示，未来足够强大的量子计算机可能破解金融交易、保密通信和数字系统所采用的部分密码保护。

新加坡网络安全局于6月发布了供关键信息基础设施所有者转向量子安全解决方案的指引。预计这些所有者将在2031年前完成迁移。对于其他组织，新加坡计划发布建议，以便其在2035年前推进量子安全迁移。

当局还将启动Quantum-Safe Kickstarter Grant资助计划，在真实条件下测试量子安全解决方案。关键信息基础设施所有者将获得优先考虑。该计划将从11月1日实施至2027年10月31日，每个获得支持的试点项目期限不超过六个月。

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