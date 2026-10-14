В Сингапуре государственное технологическое агентство GovTech совместно с Google DeepMind разрабатывает систему выявления мошенничества с применением искусственного интеллекта непосредственно на устройствах в реальном времени. Об инициативе на Singapore International Cyber Week сообщила министр цифрового развития и информации Джозефин Тео, передает Channel NewsAsia.

Выявление манипуляций на устройстве

По словам Тео, технология должна распознавать признаки манипуляций на раннем этапе, чтобы уберечь потенциальных жертв от потери средств или учетных данных. Она добавила, что личные сообщения пользователей должны оставаться на их устройствах.

Министр отметила, что противодействие мошенничеству усложнилось из-за использования злоумышленниками ИИ. Она подчеркнула, что мошенническая схема может начинаться в социальных сетях, продолжаться в мессенджере и телефонном разговоре, а завершаться переводом денег через финансовое учреждение. Поэтому, по ее мнению, защитные механизмы разных организаций должны быть связаны между собой.

GovTech и полиция Сингапура уже применяют ИИ в системе Scam Analytics and Tactical Intervention System. Она ежедневно проверяет и оценивает более 600 тысяч веб-сайтов, затрачивая на каждый считанные секунды, и ежемесячно противодействует примерно 20 тысячам вредоносных сайтов. Систему также расширили на подозрительные мобильные номера и онлайн-платформы.

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Подготовка к квантовым рискам

Отдельно Тео сообщила о мерах по подготовке к рискам, связанным с квантовыми вычислениями. По ее словам, достаточно мощные квантовые компьютеры в будущем могут взломать часть криптографической защиты финансовых операций, конфиденциальных коммуникаций и цифровых систем.

Агентство кибербезопасности Сингапура в июне опубликовало ориентиры перехода на квантово-безопасные решения для владельцев критической информационной инфраструктуры. Ожидается, что они завершат миграцию к 2031 году. Для других организаций Сингапур планирует выпустить рекомендации, чтобы они двигались к квантово-безопасной миграции к 2035 году.

Власти также запустят грантовую программу Quantum-Safe Kickstarter Grant для тестирования квантово-безопасных решений в реальных условиях. Приоритет будет отдан владельцам критической информационной инфраструктуры. Программа будет действовать с 1 ноября по 31 октября 2027 года, а продолжительность каждого поддержанного пилотного проекта не превысит шести месяцев.

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