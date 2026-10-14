Kuba oskarżyła sekretarza stanu USA Marco Rubio o wywieranie nacisków na przywódców innych państw przed głosowaniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ nad rezolucją wzywającą do zniesienia amerykańskiego embarga gospodarczego wobec wyspy. Poinformowała o tym agencja Anadolu.

Oświadczenie Kuby

Minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodríguez oświadczył, że Waszyngton rzekomo wywiera presję i szantażuje głowy państw i rządów kilku krajów, próbując zmienić ich stanowisko podczas głosowania w sprawie embarga. Oskarżył także Stany Zjednoczone o zbiorowe karanie Kubańczyków i wezwał społeczność międzynarodową do sprzeciwienia się amerykańskiej polityce.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ma głosować nad niewiążącą prawnie rezolucją wzywającą do zniesienia amerykańskiego embarga wobec Kuby. Takie rezolucje wcześniej wielokrotnie uzyskiwały szerokie poparcie międzynarodowe.

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Rozmowa z prezydentem Salwadoru

Oskarżenia Kuby padły po rozmowie telefonicznej Rubio z prezydentem Salwadoru Nayibem Bukele. Według Departamentu Stanu USA omówili współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa oraz priorytety Waszyngtonu w ONZ. Rubio wezwał Salwador do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i partnerami, którzy podzielają te priorytety.

Strony rozmawiały również o ochronie infrastruktury krytycznej, w tym portów, przed tym, co Waszyngton określił jako szkodliwe wpływy zewnętrzne. USA nie sprecyzowały, o jakie państwa lub podmioty chodzi. Stany Zjednoczone utrzymują embargo gospodarcze wobec Kuby od dziesięcioleci, dążąc do zmian politycznych, podczas gdy Hawana wskazuje na szkodę, jaką ograniczenia wyrządzają ludności kraju.

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