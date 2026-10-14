Куба обвинила государственного секретаря США Марко Рубио в давлении на руководителей других государств накануне голосования Генеральной ассамблеи ООН по резолюции с призывом прекратить экономическое эмбарго США против острова. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление Кубы

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Вашингтон якобы оказывает давление и шантажирует глав государств и правительств нескольких стран, пытаясь изменить их позицию во время голосования по эмбарго. Он также обвинил США в коллективном наказании кубинцев и призвал международное сообщество выступить против американской политики.

Генеральная ассамблея ООН должна проголосовать по юридически необязательной резолюции, призывающей прекратить американское эмбарго против Кубы. Такие резолюции ранее неоднократно получали широкую международную поддержку.

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Разговор с президентом Сальвадора

Обвинения Кубы прозвучали после телефонного разговора Рубио с президентом Сальвадора Найибом Букеле. По данным Государственного департамента США, они обсудили сотрудничество в сфере безопасности и приоритеты Вашингтона в ООН. Рубио призвал Сальвадор сотрудничать с Соединенными Штатами и партнерами, разделяющими эти приоритеты.

Стороны также говорили о защите критической инфраструктуры, в том числе портов, от того, что Вашингтон назвал вредоносным внешним влиянием. США не уточнили, о каких государствах или структурах идет речь. Соединенные Штаты сохраняют экономическое эмбарго против Кубы на протяжении десятилетий, стремясь к политическим изменениям, тогда как Гавана заявляет о вреде ограничений для населения страны.

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