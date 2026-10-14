古巴指责美国国务卿马尔科·鲁比奥在联合国大会就呼吁结束美国对该岛国经济禁运的决议进行投票前，向其他国家领导人施压。据阿纳多卢通讯社报道。

古巴声明

古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯表示，华盛顿据称正在向数个国家的国家元首和政府首脑施压并进行勒索，试图改变其在禁运问题投票中的立场。他还指责美国对古巴人民实施集体惩罚，并呼吁国际社会反对美国政策。

联合国大会将就一项不具法律约束力、呼吁结束美国对古巴禁运的决议进行表决。此类决议此前曾多次获得广泛的国际支持。

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与萨尔瓦多总统的通话

古巴提出指责之前，鲁比奥与萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔进行了电话交谈。据美国国务院称，双方讨论了安全合作以及华盛顿在联合国的优先事项。鲁比奥呼吁萨尔瓦多与美国及认同这些优先事项的伙伴合作。

双方还谈到保护关键基础设施，包括港口，免受华盛顿所称的有害外部影响。美国没有说明所指的是哪些国家或实体。美国数十年来一直维持对古巴的经济禁运，以寻求政治变革；而哈瓦那则表示，这些限制对该国民众造成伤害。

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