在美国，总统唐纳德·特朗普向大型科技公司的负责人颁发了国家科学和技术奖项。特斯拉和SpaceX负责人埃隆·马斯克成为四名国家科学奖章获得者之一，戴尔创始人迈克尔·戴尔和微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉则获得了国家技术与创新奖章，《南华早报》报道。

企业家此前也曾获得这些荣誉，但评论人士认为，如此大规模表彰科技行业高管并不寻常。美国国会于1959年设立国家科学奖章，技术与创新奖章则于1980年设立。

获奖者与白宫的关系

尽管马斯克去年曾与特朗普公开争执，但他被视为特朗普的盟友。英伟达负责人黄仁勋、AMD首席执行官苏姿丰、谷歌联合创始人谢尔盖·布林以及戴尔，均为总统科学技术顾问委员会成员。与这些获奖者相关的科技公司也在不同程度上深化了与五角大楼的商业联系。

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中国研究人员孙占清表示，获奖者的构成表明，美国正在形成一种“新型权力关系”。他认为，科技企业家在资源分配、技术规划和科学议程制定中的作用正在上升。同时，他警告称，不应将商界人士对研究的影响等同于科学家创造新知识的能力。

对人工智能和科学的投资

在该活动上，特朗普政府还宣布将在科学和技术领域投资超过60亿美元。其中，英伟达、AMD、OpenAI、Anthropic和谷歌等11家公司将提供24亿美元，用于为研究人员提供人工智能工具和计算额度。

这些举措以白宫科学技术政策办公室主任迈克尔·克拉齐奥斯于7月发布的《科学：新的黄金时代》报告为基础。该文件提议支持愿意开展高风险研究的科学家，并扩大Genesis任务；该任务旨在借助人工智能加速科学发现。同时，该报告因可能将大量资源从传统学术机构转向大型科技公司而受到批评。

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